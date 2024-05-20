Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він додав, що на початку травня почався рух озброєння і до кінця червня уже повністю запуститься.
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Від чого залежить стабілізація ситуації на фронті
Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України.
Пів року американці тягнули з допомогою, на яку розраховувала Україна, й, звісно, на фронті погіршилося положення ЗСУ. На деяких позиціях довелося відступити, зокрема з Авдіївки,
– зауважив Світан.
За його словами, щоб зупинити повзучий наступ росіян Силам оборони потрібна достатня кількість озброєння. Ллойд Остін чудово усвідомлює провину американського керівництва й розуміє, що швидко передати необхідну кількість боєприпасів і техніки не вийде через певні логістичні питання.
Нам треба витримати приблизно до кінця червня. Весь процес нових логістичних механізмів повністю запуститься за півтора – два місяці від початку руху,
– наголосив військовий експерт.
На його думку, для України буде складний кінець травня – червень. Однак наприкінці червня стане легше, адже буде повністю запущений механізм постачання американської військової продукції.
Що у Пентагоні кажуть про ситуацію на фронті
- Речник Пентагону Пат Райдер заявив, що наразі ситуація на полі бою в Україні складна. Американців занепокоює те, що армія країни-агресора намагається просовуватися вперед. На цьому тлі США наполегливо працюють над пришвидшенням надання зброї та боєприпасів Україні.
- Пат Райдер визнав, що на загострення ситуації вплинула сукупність різних факторів, серед яких – затримка зі схваленням допомоги з боку США. Росія скористалася цим й тепер намагається просунутися вперед.
- Представник США в ООН Роберт Вуд заявив, що Вашингтон продовжить надавати Україні військову допомогу до моменту, коли Росія виведе свої війська.