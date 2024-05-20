На думку президента, постачання зброї від союзників є "одним великим кроком вперед, але перед цим двома назад".
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Рішення ухвалюють занадто пізно
Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом приходимо, запізнюється приблизно на рік,
– сказав Зеленський в інтерв'ю.
Глава держави запропонував способи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо. Йдеться, зокрема, про збиття російських ракет над українською територією.
Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120 – 130 літаків, щоб протистояти в небі,
– пояснив президент.
Країни НАТО можуть збивати ворожі цілі
За словами президента, якщо союзники не можуть швидко надати винищувачі F-16, країни НАТО можуть використати літаки на своїй території для збиття ворожих цілей.
Ви не можете це забезпечити прямо зараз? Добре. Повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підіймайте їх, збивайте цілі, захищайте цивільних,
– наголосив Зеленський.
За словами президента, Захід може це зробити. Україна також веде перемовини з міжнародними партнерами щодо того, аби їхньою зброєю атакувати військові об'єкти на території Росії. Проте поки немає позитивного результату.
Військова допомога від союзників: останні новини
- Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликає Париж дозволити Україні використовувати французьку зброю для ударів по російській території.
- Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс оголосив, що Британія надасть Україні сто ракет для систем протиповітряної оборони. Він також закликав союзників пришвидшити надання військової допомоги Україні.
- На думку прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, саме страх з боку вільного світу стоїть на заваді підтримки України. Вона впевнена, що країни Заходу не повинні потрапляти в "пастку страху".