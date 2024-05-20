По мнению президента, поставки оружия от союзников являются "одним большим шагом вперед, но перед этим двумя назад".

Читайте также Шансы будут очень высокие: Зеленский рассказал, как переломить ситуацию на поле боя

Решения принимаются слишком поздно

Каждое решение, к которому мы, а потом и все вместе, приходим опаздываем примерно на год,

– сказал Зеленский в интервью.

Глава государства предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно. Речь, частности, о сбивании российских ракет над украинской территорией.

Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно не менее 120 – 130 самолетов, чтобы противостоять в небе,

– объяснил президент.

Страны НАТО могут сбивать вражеские цели

По словам президента, если союзники не могут быстро предоставить истребители F-16, страны НАТО могут использовать самолеты на своей территории для сбивания вражеских целей.

Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо. Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданских,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Запад может это сделать. Украина также ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием атаковать военные объекты на территории России. Однако пока нет положительного результата.

Военная помощь от союзников: последние новости