По мнению президента, поставки оружия от союзников являются "одним большим шагом вперед, но перед этим двумя назад".
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Решения принимаются слишком поздно
Каждое решение, к которому мы, а потом и все вместе, приходим опаздываем примерно на год,
– сказал Зеленский в интервью.
Глава государства предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно. Речь, частности, о сбивании российских ракет над украинской территорией.
Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно не менее 120 – 130 самолетов, чтобы противостоять в небе,
– объяснил президент.
Страны НАТО могут сбивать вражеские цели
По словам президента, если союзники не могут быстро предоставить истребители F-16, страны НАТО могут использовать самолеты на своей территории для сбивания вражеских целей.
Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо. Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданских,
– подчеркнул Зеленский.
По словам президента, Запад может это сделать. Украина также ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием атаковать военные объекты на территории России. Однако пока нет положительного результата.
Военная помощь от союзников: последние новости
- Председатель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призывает Париж разрешить Украине использовать французское оружие для ударов по российской территории.
- Министр обороны Великобритании Грант Шеппс объявил, что Британия предоставит Украине сто ракет для систем противовоздушной обороны. Он также призвал союзников ускорить предоставление военной помощи Украине.
- По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, именно страх со стороны свободного мира мешает поддержке Украины. Она уверена, что страны Запада не должны попадать в "ловушку страха".