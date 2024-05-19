Об этом Каллас заявила на дискуссии конференции Леннарта Мэри о поддержке Украины. В то же время во время разговора она заявила, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО.
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Страх свободного мира
Во время разговора в Каи Каллас поинтересовались, что сдерживает западные страны в достаточной помощи Украине.
Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха,
– сказала Каллас.
В то же время политик отметила, что страны Запада будут действовать решительно и не позволят противникам диктовать их будущее. Каллас отмечает, что Украину следует поддерживать столько, сколько потребуется. Свободный мир должен помочь оттеснить Россию к границам. Она объяснила, что партнеры должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
Глава эстонского правительства добавила, что агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. По ее словам, конец серых зон – это тот мир, который нужен Европе. Именно поэтому Украина должна стать частью ЕС и НАТО.
Военная помощь Украине
- Украина обратилась к США с просьбой снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории России. Соединенные Штаты предоставили ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что они не будут атаковать такие цели. В то же время в Сенате мнения по вопросу расходятся.
- Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны пока имеют достаточно артиллерийских снарядов – ни одна бригада не испытывает недостатка. Кроме этого сейчас в Украине стартует инициатива, в ходе которой партнеры будут финансировать производство наших дронов, в частности – РЭБов.
- На днях Дания объявила о новом пакете помощи стоимостью 750 миллионов евро. Акцент в нем делается как на ПВО, так и на артиллерии. Кроме этого, в нем заложены взносы для будущей передачи F-16.