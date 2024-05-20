Об этом заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН, передает 24 Канал.

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Позиция США

Роберт Вуд сказал, что участие международного сообщества в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в июне, соответствует целям Совета безопасности ООН для поддержания международного мира и безопасности.

Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше преданы тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны,

– подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. Также в течение нескольких недель может быть подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Чиновник отметил, что Вашингтон передает Киеву боеприпасы, бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны, обеспечивая их скорейшую доставку к линии фронта. Особое внимание, по словам Блинкена, уделяют Patriot и другим средствам ПВО.

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