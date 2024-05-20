Виктория Нуланд прокомментировала российское наступление на Харьковском направлении и подчеркнула необходимость поражений критической для инфраструктуры в России. Заметим, что ее карьера была непосредственно связана с Украиной и Россией.

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Законные цели для Украины

Бывшая заместитель государственного секретаря США в интервью отреагировала на продвижение российских сил на севере Харьковской области. Она отметила, что Украина должна иметь возможность "останавливать российские атаки, которые осуществляются с баз внутри России".

Я считаю, что если атаки осуществляются непосредственно из-за границы России, то эти базы должны быть законными целями, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда поставляются войска,

– подчеркнула экс-посланница.

Виктория Нуланд утверждает, что "для этого пришло время" после очередной эскалации войны со стороны России, которая теперь угрожает Харьковской области и стремится полностью уничтожить ее, "даже не разворачивая войска на земле".

"Поэтому я думаю, что пришло время предоставить украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", – подчеркнула Нуланд.

По ее словам, это не приведет к эскалации со стороны Москвы и "еще большему втягиванию США" в войну, потому что именно Россия ответственна за эту эскалацию, а на сегодня "получает прямое преимущество в этой войне от наших колебаний".

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