Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд не стала отвечать, считают ли в Вашингтоне возможной такую победу Украины, при которой она вернет все оккупированные территории.

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Когда вести переговоры должна решать Украина

По мнению Нуланд, именно Украина должна решать, когда начинать и начинать ли вообще переговоры с Россией о мире. Помощь же США предоставили и учитывая высокие ставки не только для Украины, но и для США.

Пока, отмечает заместитель госсекретаря США, подход России к переговорам выглядит так: "Что мое – мое, а что ваше – это обсудим". Поэтому цель американской стратегии сейчас – так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом отношении, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы. Чтобы Путин и его военачальники поняли, что эта война для них проигрышная и пришло время наконец прийти к согласию.

Границы 1991 года – не ко времени

Когда Нуланд попросили уточнить, означают ли ее слова, что границы 1991 года для Украины пока недостижимы – она ответила, что все войны заканчиваются переговорами, и это задача Украины решать, какие у нее цели по территориям.

Однако сейчас Киев недостаточно сильный, чтобы начинать договариваться. Мы хотим, чтобы Путин убрался с каждого квадратного километра украинской земли. Но пока Украина не стала достаточно сильной, мы не знаем, насколько это возможно,

– добавила Виктория Нуланд.

Впрочем, заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Банковой стоит относиться с большой опаской к переговорам с Россией, зная, на какую ложь способен Путин. Все потенциальные будущие договоренности должны быть такими, что обеспечат сильную, независимую, демократическую, экономически жизнеспособную Украину, и нужны гарантии, что глава Кремля через некоторое время не вернется с новой войной.

Часть нового пакета помощи, по словам Нуланд, как раз и направлена на долгосрочное укрепление ВСУ, чтобы при возможной паузе в боевых действиях у Путина не было соблазна готовиться к новому нападению. Российский диктатор, по ее мнению, не хочет честных переговоров, ему нужен только управляемый президент, как Янукович, который отдаст все территории Украины под разграбление и российские военные базы.

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