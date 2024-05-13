Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд не стала відповідати, чи вважають у Вашингтоні можливою таку перемогу України, за якої вона поверне усі окуповані території.

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Коли вести переговори має вирішувати Україна

На думку Нуланд, саме Україна має вирішувати, коли починати і чи розпочинати взагалі перемовини з Росією про мир. Допомогу ж США надали і з огляду на високі ставки не лише для України, а й для США.

Поки що, зазначає заступниця держсекретаря США, підхід Росії до переговорів має такий вигляд: "Що моє – моє, а що ваше – це обговоримо". Тому мета американської стратегії зараз – так підготувати Київ у воєнному, економічному та політичному відношенні, щоб він зміг почати домовлятися з позиції сили. Щоб Путін та його воєначальники зрозуміли, що ця війна для них програшна і настав час нарешті дійти згоди.

Кордони 1991 року – не на часі

Коли Нуланд попрохали уточнити, чи означають її слова, що кордони 1991 року для України поки недосяжні – вона відповіла, що усі війни закінчуються переговорами, і це завдання України вирішувати, які у неї цілі по територіях.

Проте зараз Київ недостатньо сильний, щоб починати домовлятися. Ми хочемо, щоб Путін забрався з кожного квадратного кілометра української землі. Але поки Україна не стала достатньо сильною, ми не знаємо, наскільки це можливо,

– додала Вікторія Нуланд.

Втім, заступниця держсекретаря США підкреслила, що Банковій варто ставитись із великою пересторогою до переговорів з Росією, знаючи, на яку брехню здатен Путін. Всі потенційні майбутні домовленості мають бути такими, що забезпечать сильну, незалежну, демократичну, економічно життєздатну Україну, і потрібні гарантії, що очільник Кремля за якийсь час не повернеться з новою війною.

Частина нового пакета допомоги, за словами Нуланд, як раз і направлена на довгострокове укріплення ЗСУ, щоб при можливій паузі в бойових діях у Путіна не було спокуси готуватись до нового нападу. Російський диктатор, на її думку, не хоче чесних перемовин, йому потрібен лише керований президент, як Янукович, котрий віддасть всі території України під розграбунок і російські військові бази.

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