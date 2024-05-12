У разі підписання мирної угоди, яка буде прийнятна для України, Сполучені Штати можуть скасувати санкції проти Росії. В етері 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович пояснив, у чому головна проблематика плану Трампа.

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Що не так з планом Трампа

Рейтерович зауважив, що у мережі з'явилися тільки загальні абриси цього плану. На перший погляд, він може навіть здатися трошки кращим, ніж можна було очікувати від Трампа. Принаймні не йдеться про поступки Росії українськими територіями. Проте загалом фактично план Трампа про замороження війни в Україні.

За логікою цього плану США продовжують надавати нам допомогу, ще є окреме уточнення – Вашингтон повинен докласти значних зусиль для побудови нової архітектури безпеки України. Хоча з іншого боку, мова йде про відтермінування вступу нашої країни до НАТО,

– мовив політолог.

Крім того, у кінці є цікаве положення про те, що будуть запроваджені спеціальні додаткові мита й санкції на російські енергоносії, щоб завдяки цьому фінансувати відбудову України.

Ключовий недолік

На думку Рейтеровича, у цьому плані є кілька непоганих речей, які можуть бути перспективними з погляду розв'язання проблеми російсько-української війни. Однак ключовий недолік цього плану у тому, що він базується на думці про те, що Росія вирішить закінчувати війну, припиняти обстріли України й буде роками домовлятися про щось.

От на чому базується впевненість Трампа і його радників, що Росія на це піде без того, що вона отримає серйозну поразку на полі боя та буде змушена сама просити про ці перемовини? Це поки що не зрозуміло,

– зазначив політолог.

Ще один цікавий момент – мова йде про послаблення деяких санкцій, але ймовірно, виключно з боку Сполучених Штатів Америки, хоча основний удар Росії завдають насамперед санкції, які запровадив Євросоюз.

Як Трамп взагалі спочатку планує з європейцями домовитися про те, щоб разом тиснути на Росію і певною мірою, мабуть, тиснути на Україну, аби починати перемовини? Відповіді на це питання поки що немає,

– додав Рейтерович.

Можливо, згодом з'явиться більш детальна інформація, бо зараз це дуже поверхневий прогноз.

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