У матеріалі видання йдеться, що Трамп пристосувався до проукраїнських настроїв, які виникли всередині Республіканської партії.

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США продовжуватимуть підтримку

За словами журналістів, такий крок буде нелегким для Трампа, і є підстави вважати, що його риторика щодо України – більше політичні заяви, ніж план дій. Додатковою перешкодою на шляху до відмови від допомоги Україні для експрезидента США буде сама війна, оскільки раніше йому ніколи не доводилося безпосередньо мати з нею справу.

На початку 2025 року Україна, а разом з нею і США, можуть опинитися на порозі програшу в першій великій війні Європи з 1945 року, що стало б руйнівним для українців та європейської безпеки, а також завдала б серйозного удару по позиціях США у світі. При цьому звинувачувати попередні адміністрації в цій катастрофі було б запізно, а якби вона розгорнулася з Трампом при владі, це змусило б його боротися зі своїм найбільшим страхом у політиці та житті: бути сприйнятим як невдаха,

– йдеться у статті WSJ.

Другий термін Трампа, ймовірно, піде за одним із двох сценаріїв: війна може просто тривати, як і раніше, або ж США можуть бути набагато глибше в неї втягнуті.

Варіант перший

Побоюючись поразки, Трамп може продовжити політику адміністрації Байдена щодо України. Таким чином він буде відмовлятись підштовхувати Україну до переговорів і продовжувати надавати різні види військової допомоги – зброю та розвідувальну інформацію.

Варіант другий

Альтернативним сценарієм є постійна ескалація. Реагуючи на ситуацію на полі бою, Трамп може змінити американські розрахунки і надати Україні системи озброєнь, які адміністрація Байдена не хотіла дозволяти. Він також може дозволити Києву використовувати американську зброю на території Росії.

За словами журналістів, Трамп може навіть відмовитися оголосити тактичну ядерну зброю забороненою в Україні, аби зміцнити свої позиції за столом переговорів, блефувати або відмежуватися від своїх попередників.

Зазначається, що таким чином, Трамп і Путін можуть стати "бранцями власних апетитів" до конфронтації.

Хто б не був обраний у листопаді, війна має мало шансів закінчитися в найближчі місяці і роки. Однак через вибори наприкінці січня може розпочатися абсолютно нова фаза війни,

– підсумовують у статті.

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