Журналісти Defense Express проаналізували, що саме мають надати США Україні у межах нового пакету допомоги. Серед зброї можуть також бути й ракети типу ATACMS.

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Що нададуть США у новому пакеті допомоги Україні

Журналісти зазначили, що окремі пункти в пакеті допомоги стосуються посилення потенціалу нашої протиповітряної оборони. Це включає виділення додаткових зенітних ракет для систем Patriot і NASAMS, переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, а також "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами", яке можна сприймати, як розширення програми FrankenSAM.

Завдяки новому військовому пакету наші захисники на полі бою матимуть доступ до різноманітних боєприпасів, щоб покрити основні потреби. Це 105-міліметрові та 155-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові ракети Javelin та TOW, протитанкові гранатомети АТ-4, а також стрілецька зброя та боєприпаси.

Крім того, у пакеті вказано про додаткові пускові M142 HIMARS та "боєприпаси" до них. Слово "боєприпаси", за досвідом попередніх епізодів, може означати, що у допомогу, ймовірно, будуть включені не тільки керовані ракети GMLRS, але й ATACMS також.

Також пакет включає озброєння для авіації. Зокрема, в ньому згадуються "боєприпаси з точним наведенням", що потенційно натякає на JDAM-ER і протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, які вже давно не з'являлися у номенклатурі допомоги.

США також мають передати нову партію наземної техніки, зокрема, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери MRAP і бронетранспортери M113. До того ж в межах цього пакету також передають причепи для перевезення важкої техніки.

Несподіваним також стало те, що Сполучені Штати оголосили про передачу річкових та прибережних патрульних катерів Україні. Вони знадобляться для допомоги нашим захисникам на Півдні України.

А ще в цьому пакеті США виділяють спорядження для захисту від зброї масового ураження. Це виглядає як явна відповідь, що росіяни активізували використання хімічної зброї в боях проти ЗСУ.