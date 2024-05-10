Так, йдеться про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це написало американське видання з посиланням на двох офіційних осіб США та повідомлення, надіслані до Конгресу.

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Що саме ввійде в новий пакет допомоги

За даними видання, новий пакет допомоги передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США. Зокрема, йдеться про нові ракети Patriot, Stinger, бойові машини Bradley, машини з захистом від мін і засідок MRAP, Javelin та інші боєприпаси.