Вікторія Нуланд прокоментувала російський наступ на Харківському напрямку та наголосила на необхідності уражень критичної для інфраструктури у Росії. Зауважимо, що її кар'єра була безпосередньо пов'язана з Україною та Росією.
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Законні цілі для України
Колишня заступниця державного секретаря США в інтерв'ю відреагувала на просування російських сил на півночі Харківської області. Вона зауважила, що Україна повинна мати можливість "зупиняти російські атаки, які здійснюються з баз усередині Росії".
Я вважаю, що якщо атаки здійснюються безпосередньо з-за кордону Росії, то ці бази мають бути законними цілями, незалежно від того, звідки запускаються ракети чи звідки постачаються війська,
– наголосила експосадовиця.
Вікторія Нуланд стверджує, що "для цього настав час" після чергової ескалації війни з боку Росії, яка тепер загрожує Харківській області та прагне повністю знищити її, "навіть не розгортаючи війська на землі".
"Тому я думаю, що настав час надати українцям більшу допомогу у завданні ударів по базах усередині Росії", – підкреслила Нуланд.
За її словами, це не призведе до ескалації з боку Москви та "ще більшого втягнення США" у війну, тому що саме Росія відповідальна за цю ескалацію, а станом на сьогодні "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".
Україна попросила у США дозволу бити американською зброєю по Росії
- Подібне прохання з'явилося в час, коли Росія отримала найбільші територіальні здобутки в Україні за майже 18 місяців у північно-східній частині Харківської області. Зауважимо, що станом на сьогодні Україна не може бити по території Росії американською зброєю.
- The Wall Street Journal пише, що за даними деяких американських посадовців, запит України, який був зроблений минулого тижня та стосується ударів американською зброєю по цілях у Росії, станом на сьогодні розглядається.
- Якщо США погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації, яка вже давно прагне зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, підтримуючи при цьому Україну.
- Речник Білого дому заявив, що нинішня політика США не підтримує використання американської зброї на території Росії: "Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки на території Росії, що є нашою давньою політикою".