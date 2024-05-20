Вікторія Нуланд прокоментувала російський наступ на Харківському напрямку та наголосила на необхідності уражень критичної для інфраструктури у Росії. Зауважимо, що її кар'єра була безпосередньо пов'язана з Україною та Росією.

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Законні цілі для України

Колишня заступниця державного секретаря США в інтерв'ю відреагувала на просування російських сил на півночі Харківської області. Вона зауважила, що Україна повинна мати можливість "зупиняти російські атаки, які здійснюються з баз усередині Росії".

Я вважаю, що якщо атаки здійснюються безпосередньо з-за кордону Росії, то ці бази мають бути законними цілями, незалежно від того, звідки запускаються ракети чи звідки постачаються війська,

– наголосила експосадовиця.

Вікторія Нуланд стверджує, що "для цього настав час" після чергової ескалації війни з боку Росії, яка тепер загрожує Харківській області та прагне повністю знищити її, "навіть не розгортаючи війська на землі".

"Тому я думаю, що настав час надати українцям більшу допомогу у завданні ударів по базах усередині Росії", – підкреслила Нуланд.

За її словами, це не призведе до ескалації з боку Москви та "ще більшого втягнення США" у війну, тому що саме Росія відповідальна за цю ескалацію, а станом на сьогодні "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".

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