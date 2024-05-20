Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Украина производит собственное оружие для применения по вражеским группировкам в России. Между тем ограничения по применению оружия США реально снять.

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Как применяется оружие США

По словам Тимочко, Украина имеет оккупированные территории, где нужно применять оружие союзников. По применению оружия по вражеским группировкам на территории России, Украина имеет свои виды оружия, которые работают успешно.

Те же РСЗО украинского производства, артиллерия, противотанковые средства и беспилотники. Вопрос в их масштабируемости и количестве,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Можно ли изменить прописанные ограничения

Тимочко отметил, что следует понимать, что оружие союзников, с момента его появления на территории Украины, согласно международному законодательству, становится украинским оружием. Однако на момент поставки оружия могут приписываться определенные ограничения.

По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, такие ограничения являются временного характера. Министерство иностранных дел могло бы в будущем изменить условия контрактирования и снять эти ограничения.

Важно понимать, что нам нужно оружие, а для его применения мы имеем очень много вражеских целей, значительно больше, чем мы имеем оружия, с учетом той, которую мы имеем от союзников. Всем хватит, куда стрелять, главное, чтобы было чем,

– подчеркнул Тимочко.

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