Об этом во время брифинга рассказал Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям – Джон Кирби, передает 24 Канал.

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США работают над доставкой помощи Украине

Кирби отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за наступлением России на северо-востоке Украины. В контексте этого страна пытается оперативно оказать необходимую помощь нашему государству.

Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки,

– сказал американский чиновник.

Кирби также подчеркнул, что после того, как президент США Джо Байден подписал в апреле 2024 года законопроект о финансовой помощи на нужды Украины в Украине, в Белом доме сразу распорядились о выделении конкретных пакетов с помощью.

Координатор Совета национальной безопасности США также напомнил, что, начиная с апреля, американская сторона одобрила два пакета помощи по президентским полномочиям и дополнительно 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эти средства будут использованы на приобретение нового вооружения у производителей для усиления обороноспособности Украины.

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