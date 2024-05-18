Об этом во время брифинга рассказал Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям – Джон Кирби, передает 24 Канал.
К теме В Пентагоне заявили, что Украина может использовать оружие от США только в пределах своей территории
США работают над доставкой помощи Украине
Кирби отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за наступлением России на северо-востоке Украины. В контексте этого страна пытается оперативно оказать необходимую помощь нашему государству.
Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки,
– сказал американский чиновник.
Кирби также подчеркнул, что после того, как президент США Джо Байден подписал в апреле 2024 года законопроект о финансовой помощи на нужды Украины в Украине, в Белом доме сразу распорядились о выделении конкретных пакетов с помощью.
Координатор Совета национальной безопасности США также напомнил, что, начиная с апреля, американская сторона одобрила два пакета помощи по президентским полномочиям и дополнительно 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эти средства будут использованы на приобретение нового вооружения у производителей для усиления обороноспособности Украины.
Военная помощь от США уже едет в Украину
- Во время визита в Киев 14 мая глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь уже едет, и она скоро уже прибудет в Украину. По словам Блинкена, военная помощь изменит ситуацию на поле боя, а союзники настроены обеспечить Украину всем, чтобы ВСУ добились успеха на фронте.
- Кроме того, журналисты Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечают, что США намерены отправить еще одну батарею Patriot вместе с радарами Украине. Деньги на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, которую недавно одобрил Конгресс и подписал Байден.
- В то же время пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оружие, которое Соединенные Штаты предоставляют Украине, следует использовать только в пределах украинской территории. Решение Пентагона осталось неизменным и после начала наступления россиян в Харьковской области.