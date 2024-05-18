Про це під час брифінгу розповів Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій – Джон Кірбі, передає 24 Канал.
До теми У Пентагоні заявили, що Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території
США працюють над доставленням допомоги Україні
Кірбі зазначив, що Сполучені Штати уважно стежать за наступом Росії на північному сході України. У контексті цього країна намагається оперативно надати необхідну допомогу нашій державі.
Ми цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили до рук українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки,
– сказав американський посадовець.
Кірбі також підкреслив, що після того, як президент США Джо Байден підписав у квітні 2024 року законопроєкт про фінансову допомогу на потреби України в Україні, у Білому домі одразу розпорядилися про виділення конкретних пакетів з допомогою.
Координатор Ради національної безпеки США також нагадав, що, починаючи з квітня, американська сторона схвалила два пакети допомоги за президентськими повноваженнями та додатково 6 мільярдів доларів в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ці кошти будуть використані на придбання нового озброєння у виробників для посилення обороноздатності України.
Військова допомога від США уже їде в Україну
- Під час візиту в Київ 14 травня голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що військова допомога вже їде, і вона скоро вже прибуде до України. За словами Блінкена, військова допомога змінить ситуацію на полі бою, а союзники налаштовані забезпечити Україну усім, аби ЗСУ добилися успіху на фронті.
- Крім того, журналісти Bloomberg із посиланням на свої джерела зазначають, що США мають намір відправити ще одну батарею Patriot разом із радарами Україні. Гроші на нову систему Patriot, ймовірно, будуть виділені з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, яку нещодавно схвалив Конгрес і підписав Байден.
- Водночас речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку Сполучені Штати надають Україні, слід використовувати лише в межах української території. Рішення Пентагону залишилося незмінним й після початку наступу росіян на Харківщині.