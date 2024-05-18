Про це під час брифінгу розповів Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій – Джон Кірбі, передає 24 Канал.

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США працюють над доставленням допомоги Україні

Кірбі зазначив, що Сполучені Штати уважно стежать за наступом Росії на північному сході України. У контексті цього країна намагається оперативно надати необхідну допомогу нашій державі.

Ми цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили до рук українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки,

– сказав американський посадовець.

Кірбі також підкреслив, що після того, як президент США Джо Байден підписав у квітні 2024 року законопроєкт про фінансову допомогу на потреби України в Україні, у Білому домі одразу розпорядилися про виділення конкретних пакетів з допомогою.

Координатор Ради національної безпеки США також нагадав, що, починаючи з квітня, американська сторона схвалила два пакети допомоги за президентськими повноваженнями та додатково 6 мільярдів доларів в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ці кошти будуть використані на придбання нового озброєння у виробників для посилення обороноздатності України.

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