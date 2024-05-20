Об этом сказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая сейчас ситуация в регионе

Вражеские войска пытались продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях, однако ВСУ остановили попытки россиян.

Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению,

– сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что сейчас украинские военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где линия фронта фактически проходит по реке Волчья.

Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу за улицей в этом населенном пункте,

– подчеркнул Синегубов.

По его словам, попытка россиян быстро захватить север потерпела неудачу из-за эффективных действий ВСУ.

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