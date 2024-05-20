Про це сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка зараз ситуація в регіоні

Ворожі війська намагалися просуватись на Липецькому та Слобожанському напрямках, однак ЗСУ зупинили спроби росіян.

Лінія фронту на півночі стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку, так само і по Слобожанському напрямку,

– повідомив Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА додав, що наразі українські військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де лінія фронту фактично проходить по річці Вовча.

Окупанти намагаються там просуватись, однак успіх не мають, а навпаки. Наші воїни відбивають будинок за будинком, вулицю за вулицею у цьому населеному пункті,

– наголосив Синєгубов.

За його словами, спроба росіян швидко захопити північ зазнала невдачі через ефективні дії ЗСУ.

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