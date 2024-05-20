Олександр Литвиненко також зауважив, що Україна з огляду на ситуацію у війні сподівається отримати запрошення до вступу в НАТО уже цього року. Про це він повідомив у понеділок, 20 травня, у зверненні до учасників Форуму "НАТО 2024 і Арктична Європа".

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Путін намагається створити "сіру зону" в Україні

За словами Литвиненка, попри складну, втім контрольовану ситуацію на фронті, набагато гіршим є те, що Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Значних ушкоджень зазнають об'єкти, які забезпечують великі індустріальні міста на сході та півдні України.

Він також нагадав про те, що Путін намагається реалізувати свою погрозу щодо створення "сірої зони" та продовжує вбивати військових, дітей, жінок та літніх людей.

У війні проти України росіяни використовують апробовану у Сирії "стратегію провокування міграційної кризи". Щоб це зупинити, українська армія потребує сучасної зброї у великій кількості.

Йдеться вже не тільки про Україну, йдеться про майбутнє Європи. Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати. Як наразі вмирають кращі сини і доньки України,

– звернувся Литвиненко на форумі.

Він також зауважив, що Росія планує не лише захопити найбільшу державу Європи, а й змінити весь світовий порядок. "Місце права має посісти сила, місце прав людини – свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи повинно прийти рабство", – акцентував він увагу на цілях путінських стратегій у війні проти України.

Україна потребує стійкого миру на десятиліття

За словами секретаря РНБО, українська влада чітко усвідомлює, що російсько-українська війна закінчиться переговорами. Тому державою активно просувається формула миру президента Зеленського. Литвиненко впевнений, що позиція української влади буде підтримана на Саміті миру у Швейцарії, що пройде у червні 2024 року.

"Але ми потребуємо не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України. І це питання безпекових гарантій", – наголосив Литвиненко.

Він зауважив, що ті безпекові угоди, що реалізовують минулорічну заяву G7 – це важливий крок. Але наразі Україна потребує саме гарантій. Єдині справжні гарантії наразі – це членство у НАТО.

Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО,

– каже представник РНБО.

Він вважає, що це "охолодить багато гарячих голів" у Росії та сприятиме деескалації. "Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки", – підсумував Олександр Литвиненко.

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