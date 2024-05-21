Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что неподалеку от Сумской области у врага размещено несколько тысяч войск. Он выразил мнение, что этого недостаточно для полноценного наступления.
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Состоится ли наступление на Сумщину
Свитан предположил, что для того, чтобы рассредоточить наши войска на линии фронта может состояться наступление на Сумщину.
Смотрите на карте, что происходит неподалеку Сумщины на Харьковском направлении
Они (оккупанты – 24 Канал) могут начать такую операцию, но она не будет иметь продолжения, если Россия не отправит дополнительные силы и средства из резервов,
– подчеркнул он.
Военный эксперт отметил, что перемещение резервов России на Сумщину пока никто не наблюдал. Итак, возможность наступления россиян на этом направлении остается, но активных действий враг сейчас не применяет.
Россия усилила наступление на Украину: что известно
- Россия продолжает попытки захватить новые украинские территории и вернуть утраченные, но украинские военные успешно отражают атаки врага. За минувшие сутки состоялось 140 боевых столкновений, враг нанес пять ракетных ударов, 55 авиаударов, сбросил 79 управляемых авиабомб и использовал 1066 дронов-камикадзе.
- Аналитики сообщают, что российские силы продолжают активные наступления на севере и северо-востоке от Харькова. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники прочесывают городские застройки Волчанска. Аналитики описали ситуацию в селах региона.
- Оккупанты 10 мая начали наступление на Харьковщине. Кирилл Буданов прогнозирует, что враг также попытается продвинуться в направлении Сумщины. По его оценкам, наступление на Харьковщине продлится еще некоторое время, после чего российская армия попытается атаковать Сумскую область.