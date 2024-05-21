Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что на Харьковском направлении оккупанты привлекли 5 батальонов, то есть почти 3000 личного состава. Он отметил, что это небольшое количество бойцов, поэтому ресурсов для наступления на Сумскую область у врага достаточно.
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Угрозы для Сумщины
Черник отметил, что на Харьковщине оккупанты почти не применяли серьезную технику, а украинскую полосу минирования разминировали телами своих военных.
Ситуация на Сумщине: смотрите на карте
Они могут применить такую же тактику по Сумской области. Нам придется направлять на них как личный состав, так и артиллерийские боекомплекты,
– сказал он.
Сложностей Силам обороны также добавляет протяженность украинско-российской границы.
По словам военного эксперта, в ВСУ осознают, что у нас нет так много ресурсов, чтобы обеспечить всю границу необходимыми силами и средствами для обороны от врага.
Наша сторона делает все возможное, ведь что касается маневренности артиллерии и нанесения точного удара – мы существенно опережаем нашего противника. Также дроны зашли в эту войну как мощная ударная сила,
– подчеркнул Петр Черник.
Усиление наступления россиян: последние новости
- Россия начала наступление на Харьковщине 10 мая. Глава ГУР Кирилл Буданов ожидает, что враг также начнет продвигаться в направлении Сумщины. По его прогнозу, наступление на Харьковщине продлится еще три-четыре дня, после чего российская армия попытается атаковать в Сумской области.
- Россия продолжает попытки захватить новые украинские территории и вернуть утраченное, но наши военные дают отпор на всех направлениях фронта. 19 мая произошло 140 боевых столкновений, враг нанес пять ракетных ударов, совершил 55 авиационных атак, сбросил 79 управляемых авиабомб, а также привлек 1066 дронов-камикадзе, в частности 82 беспилотники типа "Шахед" и "Ланцет".
- Российские оккупанты продолжают штурмовые действия на севере Харьковской области, сосредоточив усилия на Волчанске. Силы обороны контролируют 60% Волчанска, который пострадал после российского наступления.