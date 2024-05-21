Так, через террор гражданского населения Россия пытается давить на военно-политическое командование Украины. Такое мнение в ежедневной сводке для 24 Канала высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что эту проблему можно решить.

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Россия в ближайшее время может усиливать давление на Харьков

Свитан убежден, что обезопасить Харьков и его жителей можно если отодвинуть линию фронта ближе к российскому Белгороду, поставить там украинские ЗРК и хотя бы одну эскадрилью истребителей F-16.

Ближайшие несколько месяцев россияне будут усиливать давление на Харьков. Для них это очень важно, чтобы через давление на гражданское население влиять на военно-политическое руководство Украины,

– предположил полковник запаса ВСУ.

Ситуация на Сумщине

В последнее время появляется все больше информации, что россияне концентрируют силы на Сумском направлении. Для того, чтобы зайти на территорию Сумской области они могут использовать и ДРГ численностью 10 – 15 человек. Они могут зайти в серую зону, но их остановят.

По словам Свитана, российские военные базируются в городе Суджа. Поэтому если появится информация, что россиян оттуда вывозят, это может свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.

Возможность такая есть. Около 10 тысяч российских террористов там сейчас есть, но большой угрозы они не представляют. Для того, чтобы планировать масштабные наступательные действия в районе Сум надо не менее 100 – 150 тысяч полностью укомплектованного войска,

– сказал военный эксперт.

В то же время группировка 10 тысяч может разве устраивать операции, чтобы оттянуть наши резервы на это направление и помешать вновь созданным бригадам усилить Восточное направление. Так что, враг будет выполнять эту задачу.

Оккупантам опасно в Луганске

После того, как ВСУ получили HIMARS враг начал перетягивать штабы, полигоны и топливные склады в Луганск и области ближе к российской границе. Там очень много целей, но 80-километровые ракеты до HIMARS не могли туда достать. Это изменилось после того, как ВСУ получили Storm Shadow/SCALP-EG и часть ATACMS.

"Идет уничтожение мест компактного сосредоточения российской армии. У нас там достаточно информаторов", – подытожил Свитан.

Что происходит на фронте: кратко