В разговоре с 24 Каналом политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, как российские олигархи помогают Кремлю и насколько важны санкции против них.

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Зачем санкции против российских олигархов

Венгрия сначала добивалась снятия санкций с восьми человек в обмен на свою поддержку продления ограничений. Поговаривают, что в этот перечень вошел Михаил Фридман. Однако в итоге российский бизнесмен останется под санкциями.

Как отметил Шейтельман, санкционные ограничения против российских олигархов вводят с единственной целью, чтобы они не могли оказывать военно-дипломатическую помощь России. Такие люди как Фридман, деньги которых находятся за границей, вкладывают их в поддержку путинского режима. Кураторы из фсб прямо говорят им, что оплачивать.

Есть пример, который разоблачили правоохранители в Германии. Алексей Мордашов, который входит в топ 10 самых богатых людей России, оплатил ведущему немецкому журналисту книгу, в которой должны были восхвалять Владимира Путина,

– сказал политтехнолог.

По его словам, эти люди лоббировали интересы Владимира Путина, поэтому, в частности Фридман, в первом ряду на снятие санкций.

Напомним! В апреле 2024 года Фридман и его партнер Петр Авен победили после того, как Генеральный суд ЕС не обнаружил "достаточно обоснованных" причин введения санкций. Суд обязал отменить ограничения против олигархов, но на них все еще распространяются санкции после включения в обновленный список ЕС.

К слову, европейский дипломат на условиях анонимности рассказал, каких лиц Евросоюз исключил из своего подсанкционного списка под давлением Венгрии. Речь идет о таких людях: сестра российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Моше Кантора, министр спорта России Михаил Дегтярев и бывший руководитель одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимир Рашевский.