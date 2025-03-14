Кого из россиян исключили из подсанкционных списков

Их имена сообщил европейский дипломат на условиях анонимности, передает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

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Речь идет о таких людях:

сестра российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова;

бизнесмен Вячеслав Моше Кантора;

министр спорта России Михаил Дегтярев;

бывший руководитель одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимир Рашевский.

Так, например, Михаил Дегтярев находится под санкциями Евросоюза еще с 2014 года за поддержку пророссийских боевиков временно оккупированной Донецкой области, так называемой "ДНР". По состоянию на сейчас более двадцати стран ввели против него персональные санкции.

Кроме того, сестра олигарха Усманова Гульбахор Исмаилова владеет частью его иностранных активов. Об этом свидетельствуют данные СМИ.

А Вячеслава Моше Кантора называют российским олигархом, который имеет тесные связи с Путиным.

К тому же собеседник "ЕП" объяснил, что в случае с Рашевским договоренность об исключении его из санкционного списка была достигнута еще на прошлой неделе. В частности она не вызвала споров и разногласий.

Обратите внимание! Более того, в июле 2024 Суд ЕС удовлетворил иск Рашевского об исключении из санкционного списка ЕС.