Сейчас Силы обороны контролируют 60% Волчанска, который пострадал после наступления россиян в Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха, передает 24 Канал.

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Какова ситуация с наступлением врага в Харьковской области

Заместитель начальника Харьковской ОВА отметил, что в области продолжаются непрерывные вражеские обстрелы, враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенных пунктов Липцы и левом и правом фланге в Волчанске.

Только что имеем несколько прилетов КАБами по населенному пункту Липцы. Враг не оставляет попыток, особенно внутри Волчанска, отбросить Силы обороны, город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются,

– отметил Семенуха.