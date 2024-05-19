Россияне активно обстреливают Харьковскую область, в результате чего страдают люди. Сегодняшние атаки унесли жизни по меньшей мере 11 человек.
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Объявили День траура
Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в области 20 мая объявлен Днем траура по погибшим во время ракетного удара, который нанесла российская армия по Малоданиловской громаде.
Сообщается, что в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады враг унес жизни 11 человек. Среди погибших также есть беременная женщина.
Вечная память всем невинным жертвам этой войны. Мы не забудем. И не простим,
– добавил Синегубов.
В Харьковской области объявили День траура / Фото Олега Синегубова
Враг ударил по Черкасской Лозовой в Харьковской области: что известно
- Российская армия 19 мая ударила по селу Черкасская Лозовая в Харьковской области. Известно о 5 жертвах и по меньшей мере 16 раненых. Среди пострадавших 8-летний ребенок, а среди погибших женщина, которая была на седьмом месяце беременности.
- По данным правоохранителей, первый прилет произошел около 11:00. Уже через 10 минут, когда на место инцидента прибыли спасательные службы, враг ударил второй ракетой туда же. Предварительно, для атаки россияне использовали две баллистические ракеты "Искандер-М".
- Отреагировал на очередное преступление оккупантов и Зеленский. Глава государства отметил, что мир в состоянии положить конец убийствам гражданских украинцев. Для этого, как подчеркнул Зеленский, должен быть преодолен "дефицит политической воли лидеров" мира.
- По состоянию на 17:00 в прокуратуре рассказали уже о 27 пострадавших. Судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился ловил рыбу.
- В частности, утром враг обстрелял населенные пункты в Купянском районе. Речь идет о селах Новоосиново и Ковшаровка. Сначала сообщалось, что противник ударил по селам из реактивной системы залпового огня "Ураган".