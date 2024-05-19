Россияне активно обстреливают Харьковскую область, в результате чего страдают люди. Сегодняшние атаки унесли жизни по меньшей мере 11 человек.

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Объявили День траура

Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в области 20 мая объявлен Днем траура по погибшим во время ракетного удара, который нанесла российская армия по Малоданиловской громаде.

Сообщается, что в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады враг унес жизни 11 человек. Среди погибших также есть беременная женщина.

Вечная память всем невинным жертвам этой войны. Мы не забудем. И не простим,

– добавил Синегубов.

В Харьковской области объявили День траура / Фото Олега Синегубова

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших! Вечная память!

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