Росіяни активно обстрілюють Харківську область, внаслідок чого страждають люди. Сьогоднішні атаки забрали життя щонайменше 11 людей.
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Оголосили День жалоби
Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в області 20 травня оголошено Днем жалоби за загиблими під час ракетного удару, який завдала російська армія по Малоданилівській громаді.
Повідомляється, що внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади ворог забрав життя 11 людей. Серед загиблих також є вагітна жінка.
Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо,
– додав Синєгубов.
У Харківській області оголосили День жалоби / Фото Олега Синєгубова
Ворог ударив по Черкаській Лозовій у Харківській області: що відомо
- Російська армія 19 травня вдарила по селу Черкаська Лозова у Харківській області. Наразі відомо про 5 жертв і щонайменше 16 поранених. Серед постраждалих 8-річна дитина, а серед загиблих жінка, яка була на сьомому місяці вагітності.
- За даними правоохоронців, перший прильот стався близько 11:00. Вже за 10 хвилин, коли на місце інциденту прибули рятувальні служби, ворог вдарив другою ракетою туди ж. Попередньо, для атаки росіяни використали дві балістичні ракети "Іскандер-М".
- Відреагував на черговий злочин окупантів і Зеленський. Глава держави зазначив, що світ у змозі покласти край вбивствам цивільних українців. Для цього, як підкреслив Зеленський, має бути подоланий "дефіцит політичної волі лідерів" світу.
- Станом на 17:00 у прокуратурі розповіли вже про 27 постраждалих. Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетних ударів, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував ловив рибу.
- Зокрема, вранці ворог обстріляв населені пункти у Куп'янському районі. Йдеться про села Новоосинове та Ківшарівка. Спершу повідомлялося, що противник вдарив по селах з реактивної системи залпового вогню "Ураган".