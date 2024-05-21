Про це розповів 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зазначивши, що на Харківському напрямку окупанти залучили 5 батальйонів, тобто майже 3000 особового складу. Він зауважив, що це невелика кількість бійців, тому ресурсів для наступу на Сумщину у ворога достатньо.

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Загрози для Сумщини

Черник наголосив, що на Харківщині окупанти майже не застосовували серйозну техніку, а українську смугу мінування розміновували тілами своїх військових.

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Вони можуть застосувати таку ж тактику по Сумщині. Нам доведеться скеровувати на них як особовий склад, так і артилерійські боєкомплекти,

– сказав він.

Складнощів Силам оборони також додає протяжність українсько-російського кордону.

За словами військового експерта, у ЗСУ усвідомлюють, що у нас немає так багато ресурсів, щоб забезпечити весь кордон необхідними силами та засобами для оборони від ворога.

Наша сторона робить усе можливе, адже що стосується маневровості артилерії та завдання точного удару – ми суттєво випереджаємо нашого противника. Також дрони зайшли у цю війну як потужна ударна сила,

– підкреслив Петро Черник.

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