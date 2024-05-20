Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан поділився з 24 Каналом припущенням, що потрібно для знищення незаконної споруди. За його словами, перед здійсненням такого завдання потрібно виконати чимало роботи.
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Великий пласт роботи
Військовий експерт пояснив, що американські ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів дійсно можуть дістати до Керченського мосту. Утім, через велику густину ППО в центральній та східній частинах Криму та ешелону систему оборону біля самого мосту, для виведення з ладу незаконної конструкції Україні потрібно знищити:
- протиповітряну оборону;
- винищувачі, які можуть перехоплювати крилаті ракети;
- аеродроми.
Механізм уже розпочався: спочатку західне узбережжя Криму, потім – центральне та східне. Після того, як "зачистимо" півострів, з'явиться майже 100% можливість вивести з ладу Керченський міст,
– наголосив Світан.
Через залізничне та автомобільне полотна на Керченському мосту, а також поромну переправу, окупанти перевозять військову техніку, амуніцію й обладнання. Тому Україні надзвичайно важливо вивести з ладу міст. Зруйнувати вийде, мабуть, тільки переправу – з боку Криму та Росії.
Також потрібно спробувати вивести з ладу продуктопроводи та енергетичні кабелі, які також розташовані у цьому районі. Оскільки продуктопроводи – дизель, а енергетичні кабелі – живлять військові об'єкти у Криму. Є великий пласт роботи, який потрібно виконати. Адже це основні артерії постачань амуніції на півострів,
– наголосив Роман Світан.
Сезон "бавовни" у Криму триває
- Ніч на 19 травня виявилась надзвичайно гучною для окупованого Криму. Лунали вибухи одразу у декількох містах півострова – Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках.
- Зокрема з'явилась інформація, що сталося три прильоти в районі інженерної бухти у Севастополі. Пізніше Генштаб та ВМС України повідомили про ліквідацію російського морського тральника "Ковровець".
- Днями раніше, у ніч з 14 на 15 травня, внаслідок удару по аеродрому Бельбек було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів.