Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан поділився з 24 Каналом припущенням, що потрібно для знищення незаконної споруди. За його словами, перед здійсненням такого завдання потрібно виконати чимало роботи.

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Великий пласт роботи

Військовий експерт пояснив, що американські ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів дійсно можуть дістати до Керченського мосту. Утім, через велику густину ППО в центральній та східній частинах Криму та ешелону систему оборону біля самого мосту, для виведення з ладу незаконної конструкції Україні потрібно знищити:

протиповітряну оборону;

винищувачі, які можуть перехоплювати крилаті ракети;

аеродроми.

Механізм уже розпочався: спочатку західне узбережжя Криму, потім – центральне та східне. Після того, як "зачистимо" півострів, з'явиться майже 100% можливість вивести з ладу Керченський міст,

– наголосив Світан.

Через залізничне та автомобільне полотна на Керченському мосту, а також поромну переправу, окупанти перевозять військову техніку, амуніцію й обладнання. Тому Україні надзвичайно важливо вивести з ладу міст. Зруйнувати вийде, мабуть, тільки переправу – з боку Криму та Росії.

Також потрібно спробувати вивести з ладу продуктопроводи та енергетичні кабелі, які також розташовані у цьому районі. Оскільки продуктопроводи – дизель, а енергетичні кабелі – живлять військові об'єкти у Криму. Є великий пласт роботи, який потрібно виконати. Адже це основні артерії постачань амуніції на півострів,

– наголосив Роман Світан.

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