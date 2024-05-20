Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился с 24 Каналом предположением, что нужно для уничтожения незаконного сооружения. По его словам, перед осуществлением такой задачи нужно выполнить немало работы.

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Большой пласт работы

Военный эксперт объяснил, что американские ракеты ATACMS дальностью 300 километров действительно могут достать до Керченского моста. Впрочем, из-за большой плотности ПВО в центральной и восточной частях Крыма и эшелонированной системы обороны у самого моста, для вывода из строя незаконной конструкции Украине нужно уничтожить:

противовоздушную оборону;

истребители, которые могут перехватывать крылатые ракеты;

аэродромы.

Механизм уже начался: сначала западное побережье Крыма, потом – центральное и восточное. После того, как "зачистим" полуостров, появится почти 100% возможность вывести из строя Керченский мост,

– подчеркнул Свитан.

Через железнодорожное и автомобильное полотна на Керченском мосту, а также паромную переправу, оккупанты перевозят военную технику, амуницию и оборудование. Поэтому Украине чрезвычайно важно вывести из строя мост. Разрушить получится, видимо, только переправу – со стороны Крыма и России.

Также нужно попытаться вывести из строя продуктопроводы и энергетические кабели, которые также расположены в этом районе. Поскольку продуктопроводы – дизель, а энергетические кабели – питают военные объекты в Крыму. Есть большой пласт работы, который нужно выполнить. Ведь это основные артерии поставок амуниции на полуостров,

– отметил Роман Свитан.

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