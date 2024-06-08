Об этом 24 Каналу сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он также рассказал, что оккупанты передислоцируют свои корабли в Азовское море, ведь оно меньше и более закрытое.

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Давно такого не было

Сейчас в Азовском море находится 7 вражеских кораблей, среди них 3 ракетоносителя, общий залп может составлять 24 крылатых ракеты морского базирования типа "Калибр".

Порт Новороссийск "похудел", потому что оттуда ушли российские корабли. Я давно не помню, чтобы российские корабли, или ракетоносители прятались именно в Азовском море,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

По его словам, это надо рассмотреть, с одной стороны, как усиление азовской составляющей по обороне фронта на Юге, а с другой, таким образом враг прежде всего пытается обезопасить свои ракетоносители от возможных ударов Сил обороны Украины.

Сейчас интенсивность российских обстрелов Одессы уменьшилась. Эта ночь в регионе вообще была спокойной, не было даже дроновых атак, но понимаем, что это временное явление. Ведь постоянно остается угроза ударов баллистикой из Крыма,

– отметил Братчук.

Враг вынужден маневрировать пусковыми установками, потому что партизанское движение очень эффективно работает и украинские военные знают их координаты. Благодаря чему периодически уничтожаются средства ПВО россиян во временно оккупированном Крыму.

Активность России в Черном, Азовском и Средиземном морях