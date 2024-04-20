Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что по состоянию на последнюю неделю перемещения российских кораблей не происходило. Однако, возможно, продолжаются приготовления к перемещению кораблей класса "корвет". Он отметил, что их могут перебросить через Волго-Донской канал из Черного моря в Каспийское.
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Чего боится Россия
Андрей Рыженко отметил, что недавно в Черное море прибыл корвет "Каракурт" на замену корвета "Аскольд", который Украина очень серьезно повредила ракетным ударом 2023 года.
В бухте в Новороссийске корабли оккупантов, по его мнению, в относительной безопасности. Там усилили ПВО.
OSINT аналитики на прошлой неделе обнародовали достаточно новые фото, где 8 корветов пришвартованы у причала в Новороссийске. В Черном море есть 9 носителей "Калибров", из которых 3 подводных лодки и 6 кораблей,
– сказал Рыженко.
Он сообщил, что в Каспийском море размещены 4 корвета, которые могут нести ракеты "Калибр". Сейчас они в боевой готовности.
Если подтвердится переход кораблей в Каспийское море, то это серьезный признак того, что россияне боятся украинских атак даже в Новороссийске. Они рассматривают отдельные планы передислокации своих кораблей в случае применения Украиной ракет увеличенной дальности или самолетов F-16,
– отметил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.
Украина уничтожает российские корабли
- Враг оттягивает свои корабли все дальше с надеждой, что до них не доберутся морские дроны-камикадзе. Подразделение Group 13 ГУР МО совместно с бойцами СБУ, ВМС и Воздушными силами продолжают уничтожать вражеский Черноморский флот.
- Черноморский флот России с начала полномасштабной войны стремительно теряет свои корабли. Из-за потери флота оккупанты усилили авиационную составляющую, а в районе Черного моря постоянно присутствуют российские самолеты.
- Силы обороны Украины потопили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что конечной целью нашего государства является полное отсутствие российских военных кораблей в Азовском и Черноморском регионах.