Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что по состоянию на последнюю неделю перемещения российских кораблей не происходило. Однако, возможно, продолжаются приготовления к перемещению кораблей класса "корвет". Он отметил, что их могут перебросить через Волго-Донской канал из Черного моря в Каспийское.

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Чего боится Россия

Андрей Рыженко отметил, что недавно в Черное море прибыл корвет "Каракурт" на замену корвета "Аскольд", который Украина очень серьезно повредила ракетным ударом 2023 года.

В бухте в Новороссийске корабли оккупантов, по его мнению, в относительной безопасности. Там усилили ПВО.

OSINT аналитики на прошлой неделе обнародовали достаточно новые фото, где 8 корветов пришвартованы у причала в Новороссийске. В Черном море есть 9 носителей "Калибров", из которых 3 подводных лодки и 6 кораблей,

– сказал Рыженко.

Он сообщил, что в Каспийском море размещены 4 корвета, которые могут нести ракеты "Калибр". Сейчас они в боевой готовности.

Если подтвердится переход кораблей в Каспийское море, то это серьезный признак того, что россияне боятся украинских атак даже в Новороссийске. Они рассматривают отдельные планы передислокации своих кораблей в случае применения Украиной ракет увеличенной дальности или самолетов F-16,

– отметил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Украина уничтожает российские корабли