Несмотря на потерю кораблей, Россия представляет угрозу в Черном море. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Если на языке цифр, то можем говорить о трети (потерянных российских кораблей, – 24 Канал). Но, конечно, является важным качественный показатель. Поэтому еще есть много над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых они имеют десяток в акватории Черного моря,
– пояснил он.
Плетенчук добавил, что Силам обороны удалось восстановить гражданское судоходство в Черном море, которое является критически важным для украинского экспорта. В начале полномасштабной войны Россия пыталась заблокировать эту возможность.
В то же время из-за потери флота оккупанты усилили авиационную составляющую, а в Черноморском регионе постоянно присутствуют российские самолеты.
Черноморский флот "идет на дно": последние новости
- В ночь на 24 марта Силы обороны Украины успешно атаковали российские военные корабли "Азов" и "Ямал" во временно оккупированном Севастополе. Военно-морские силы подтвердили, что эти корабли получили серьезные повреждения и не смогут выполнять боевые задачи в ближайшем будущем.
- Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук также отметил, что вместе с этими двумя российскими кораблями могли поразить и другое судно. Он рассказал, что это был разведывательный корабль "Иван Хурс", на котором поразили разведывательное оборудование и кормовую часть.
- Уже вскоре, 26 марта, Вооруженные силы Украины успешно поразили российское судно "Константин Ольшанский" с помощью украинской ракеты "Нептун". Корабль, который изначально принадлежал Украине, был незаконно захвачен российскими силами в 2014 году во время аннексии Крыма.