Попри втрату кораблів, Росія становить загрозу в Чорному морі. Про це розповів речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Якщо мовою цифр, то можемо говорити про третину (втрачених російських кораблів, – 24 Канал). Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря,

– пояснив він.

Плетенчук додав, що Силам оборони вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке є критично важливим для українського експорту. На початку повномасштабної війни Росія намагалась заблокувати цю можливість.

Водночас через втрати флоту окупанти посилили авіаційну складову, а у Чорноморському регіоні постійно присутні російські літаки.

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