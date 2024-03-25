Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук рассказал, что уже известно, передает 24 Канал.

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Возможно, потерпел поражение "Иван Хурс"

Сейчас верифицируется информация о возможном поражении еще одного вражеского судна, отметил капитан 3 ранга. Добавил, что один из БДК уже стоит на ремонте на заводе.

Плетенчук также отметил, учитывая повреждения, сейчас из 13 единиц, которые оккупанты приготовили для того, чтобы захватить наше южное побережье, в строю остаются только три.

Что касается непосредственно кораблей этого проекта из состава именно Черноморского флота не осталось ни одного,

– подчеркнул представитель ВМС.

Также добавил, что было поражено здание военно-морской базы в Севастополе. Кроме того, нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам.

К слову, росСМИ распространяют информацию, что разведывательный корабль "Иван Хурс" поврежден в результате вчерашней атаки на Крым. Отмечают, что по нему якобы попали сразу две ракеты. Также пишут о повреждении воинской части на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал".

Дмитрий Плетенчук подтвердил, что речь идет о "Иван Хурс". Однако, отметил, что продолжается верификация.

Конечно, такие заявления требуют верификации из нескольких источников. Для того чтобы быть уверенными, что сейчас не дезинформируем с вами украинское общество,

– подчеркнул представитель ВМС.

Кстати, в мае 2023 года "Иван Хурс" атаковали дроны. Об этом официально заявляли оккупанты.

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Что известно о поражении этих российских кораблей