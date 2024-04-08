Как выяснилось, ВМС России регулярно сталкиваются с внутренними проблемами, среди которых постоянные неисправности. О критических проблемах российских флотов рассказали в материале 24 Канала.

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Двигатели постоянно выходят из строя

Отмечается, что из-за выходов из строя двигателей, некоторые суда вынуждены стоять на приколе больше времени, чем находиться в открытой воде. Об этом свидетельствуют официальные документы страны-агрессора.

Согласно обнародованным данным, всего лишь за 8 месяцев 2023 года на кораблях страны-агрессора произошло 66 аварий, связанных с выходом из строя двигателей или дизельных генераторов.

Конструкции настолько надежны, что перечень рекламаций за неполный год занимает аж 11 листов / Фото 24 Канала

Более того, на некоторых катерах новейшего проекта 21631 "Буян М", которых, согласно открытым данным построили всего 10, зафиксировали аж 20 случаев поломок.

Такие показатели следует принимать во внимание с учетом того, что при строительстве "самых совершенных кораблей-убийц" россияне приняли решение отказаться от V-16-цилиндровых двигателей 16V4000M90 немецкой компании MTU в пользу V-4 -20 турбированных CHD622V20 Henan Diesel Engine Industry Company из КНР.

Заметим, что речь идет именно о ракетных кораблях Черноморской флотилии и Балтийского флота, оснащенных пусковыми для "Калибров".

Китайские двигатели почему-то оказались совсем некачественными / Фото 24 Канала

Больше всех ломался корабль "Град", который якобы не участвовал в войне против Украины, поскольку активно боролся с условными врагами. Об этом свидетельствуют данные российских СМИ.

Возможно, для отработки стрельб корабль тянули буксирами / Скриншот из Google

Известно, что в "Морские пропульсивные системы" с января по август 2023 года поступило аж 12 рекламаций относительно неисправностей этого судна. Среди основных проблем – нарушение работы редукторов у двигателей, уменьшение давления охлаждающей жидкости.

"Град". История болезни безнадежного "пациента" / Фото 24 Канала

Не меньше страдали и корабли этого же проекта "Вышний волочок", "Орехово-Зуево" и "Грайворон". Эти ракетные суда уже принимали непосредственное участие в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в 2023 году эти "Буяны М" стабильно заезжали в доки из-за огромного ряда различных неисправностей.

Неисправности российских кораблей / Фото 24 Канала

Неоднократно ломались двигатели и таких кораблей, как "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Грачонок" и многие другие. В том числе и единственный, стоящий на вооружении, ледокол "Илья Муромец", который по неизвестным причинам стал неуправляемым.

Причины повреждений российских кораблей / Фото 24 Канала

Шесть раз ломался и гидрографический корабль "Александр Макорта". У него среди других неисправностей еще и выходил из строя гребной винт, отвечающий за движение вперед и назад. То, как россияне решили эту проблему, неизвестно.

У "Александра Макорты" зафиксированы проблемы с движением / Фото 24 Канала

Как пояснил в комментарии 24 Каналу капитан 1 ранга и экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, российские дизель-генераторы ДГА-280, которыми оснащено немало новых российских кораблей, как и БГ-320М, являются крайне ненадежными.

То же касается и главных двигателей CHD-622-V2. Однако как-то улучшить собственное производство или заменить агрегаты на какие-то западные они не смогут.