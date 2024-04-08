Як з'ясувалося, ВМС Росії регулярно зіштовхуються з внутрішніми проблемами, серед яких постійні несправності. Про критичні проблеми російських флотів розповіли у матеріалі 24 Каналу.

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Двигуни постійно виходять з ладу

Зазначається, що через виходи з ладу двигунів, деякі судна вимушені стояти на приколі більше часу, аніж перебувати у відкритій воді. Про це свідчать офіційні документи країни-агресорки.

Згідно з оприлюдненими даними, всього лише за 8 місяців 2023 року на кораблях країни-агресорки сталося 66 аварій, пов'язаних із виходом з ладу двигунів чи дизельних генераторів.

Конструкції настільки надійні, що перелік рекламацій за неповний рік займає аж 11 листів / Фото 24 Каналу

Ба більше, на деяких катерах новітнього проєкту 21631 "Буян М", яких, згідно з відкритими даними побудували всього 10, зафіксували аж 20 випадків поломок.

Такі показники варто брати до уваги урахуванням того, що під час будівництва "найдосконаліших кораблів-вбивць" росіяни прийняли рішення відмовитися від V-16-циліндрових двигунів 16V4000M90 німецької компанії MTU на користь V-4 -20 турбованих CHD622V20 Henan Diesel Engine Industry Company з КНР.

Зауважимо, що йдеться саме про ракетні кораблі Чорноморської флотилії та Балтійського флоту, оснащені пусковими для "Калібрів".

Китайські двигуни чомусь виявилися геть неякісними / Фото 24 Каналу

Більше за всіх ламався корабель "Град", який начебто не брав участь у війні проти України, оскільки активно боровся з умовними ворогами. Про це свідчать дані російських ЗМІ.

Можливо, для відпрацювання стрільб корабель тягнули буксирами / Скриншот із Google

Відомо, що до "Морских пропульсивных систем" з січня по серпень 2023 року надійшло аж 12 рекламацій щодо несправностей цього судна. Серед основних проблем – порушення роботи редукторів у двигунів, зменшення тиску охолоджувальної рідини.

"Град". Історія хвороби безнадійного "пацієнта" / Фото 24 Каналу

Не менше страждали й кораблі цього ж проєкту "Вишній волочок", "Орєхово-Зуєво" та "Грайворон". Ці ракетні судна вже брали безпосередню участь в обстрілах цивільної інфраструктури України.

Зазначається, що у 2023 році ці "Буяни М" стабільно заїжджали у доки через величезну низку різноманітних несправностей.

Несправності російських кораблів / Фото 24 Каналу

Неодноразово ламалися двигуни й таких кораблів, як "Василій Биков", "Дмитро Рогачов", "Грачонок" й багато інших. Зокрема і єдиний, що стоїть на озброєнні, криголам "Ілля Муромець", який з невідомих причин став некерованим.

Причини пошкоджень російських кораблів / Фото 24 Каналу

Шість разів ламався й гідрографічний корабель "Олександр Макорта". У нього серед інших несправностей ще й виходив з ладу гребний гвинт, що відповідає за рух вперед та назад. Те, як росіяни розв'язали цю проблему, невідомо.

В "Олександра Макорти" зафіксовані проблеми з рухом / Фото 24 Каналу

Як пояснив у коментарі 24 Каналу капітан 1 рангу та ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко, російські дизель-генератори ДГА-280, якими оснащено чимало нових російських кораблів, як і БГ-320М, є вкрай ненадійними.

Те саме стосується й головних двигунів CHD-622-V2. Проте якось покращити власне виробництво або замінити агрегати на якісь західні вони не зможуть.