Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що станом на останній тиждень переміщення російських кораблів не відбувалося. Проте, можливо, тривають приготування до переміщення кораблів класу "корвет". Він зазначив, що їх можуть перекинути через Волго-Донський канал з Чорного моря у Каспійське.

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Чого боїться Росія

Андрій Риженко зауважив, що недавно до Чорного моря прибув корвет "Каракурт" на заміну корвета "Аскольд", який Україна дуже серйозно пошкодила ракетним ударом 2023 року.

У бухті в Новоросійську кораблі окупантів, на його думку, у відносній безпеці. Там підсилили ППО.

OSINT аналітики минулого тижня оприлюднили досить нові фото, де 8 корветів пришвартовані біля причалу в Новоросійську. В Чорному морі є 9 носіїв "Калібрів", з яких 3 підводних човни й 6 кораблів,

– сказав Риженко.

Він повідомив, що у Каспійському морі розміщені 4 корвети, які можуть нести ракети "Калібр". Зараз вони у бойовій готовності.

Якщо підтвердиться перехід кораблів до Каспійського моря, то це серйозна ознака того, що росіяни бояться українських атак навіть у Новоросійську. Вони розглядають окремі плани передислокації своїх кораблів у разі застосування Україною ракет збільшеної дальності або літаків F-16,

– наголосив капітан першого рангу запасу ВМС України.

Україна знищує російські кораблі