ВМС ЗСУ розповіли про ситуацію в трьох акваторіях. Окупант тримає ракетоносії "Калібр" із загальним залпом до 32 ракет.
Дивіться також Ураження "Сатурну" у Криму: у ГУР пояснили військове значення операції
Росія вивела 4 носії "Калібрів"
В Азовському морі наразі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. Також у Середземному морі 1 корабель – носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Варто зазначити, що вперше за довгий час Росія вивела ракетоносії "Калібрів" в Азовське море ще 7 червня.
Натомість у Чорному морі станом на зараз 1 російський корабель.
Активність біля Керченської протоки
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 3 судна.
У ВМС ЗСУ зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Ворог рідко використовує "Калібри": останні атаки
Нагадаємо, що востаннє Росія використала "Калібри" проти України під час атаки вночі 1 червня, запустивши 10 таких ракет з північно-східної частини акваторії Чорного моря. Сили ППО збили 4 з них.
До цього ворог запускав "Калібри" 8 травня, випустивши 4 ракети – усі були знищені силами ППО. А також 6 квітня росіяни запустили 1 ракету "Калібр", її знищили бійці протиповітряної оборони.