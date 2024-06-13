Окрім того, партизани поділилися знімками зі своєї розвідки окупованого українського летовища. На кадрах можна побачити, що російська армія використовує цей аеродром для своїх військових цілей.

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Що партизани знайшли на аеродромі Херсонес

Агент "Атеш" повідомив, що на летовищі біля Севастополя він виявив бліндажі та патрульні військові по всьому периметру аеродрому Херсонес.

Під час спостереження також був зафіксований патрульний катер "Раптор", який свідчить про високий рівень охорони об'єкта,

– наголосили партизани.

"Атеш" провів розвідку аеродрому у Криму / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Попри складну задачу, агенту партизанського руху вдалося пробратися ближче і детальніше розглянути ряд об’єктів, таких як радіолокаційна станція "Каста-2Е2", розташована біля нафтосховища. Цю станцію ворог використовує для виявлення низьколітніх ракет Сил оборони України.

Агент "Атеш" виявив військові об'єкти на летовищі / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Зверніть увагу! В "Атеші" наголосили, що якщо є охочі приєднатися до партизанського руху – треба писати координатору у телеграмі: @Ametham_atesh_ua

Як партизани працюють у Криму