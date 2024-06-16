Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По данным местных, на станции якобы произошла авария, передает 24 Канал.

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В Ростове была "светомузыка"

В местных телеграм-каналах около 22 часов по киевскому времени писали, что в микрайоне Стройгородка слышали, как "что-то сильно загорелось на подстанции". Из-за этого, по словам россиян, "моргнул свет по всему району, а также что-то сверкнуло в небе".

В Ростове что-то блеснуло на подстанции: смотрите видео

Жители районов ЗЖМ, Александровки, СЖМ, Левенцовки, Суворовского. Сельмаша в Ростове также писали, что тоже блеснул свет. Также на кадрах можно услышать и звуки взрыва.

Момент с блеском света в Ростове: смотрите видео

Также в сети распространили видео, где видно дым на этой подстанции Ростова после того, как во всем городе моргнул свет.

В Ростове видели столб дыма возле подстанции: смотрите видео

Один из очевидцев, который живет напротив электростанции на Малиновском/Доваторе рассказал, что "никаких беспилотников и ракет не было, но факт аварии есть". Сейчас, по словам россиянина, на месте работают электрики и пожарные.

На подстанции в Ростове работают экстренные службы: смотрите видео

Однако причины задымления пока неизвестны. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Стоит отметить, что вместе с этим над территорией России уже начали фиксировать неизвестные дроны. В частности, российское министерство обороны уже отчиталось, что поздно вечером 16 июня силы ПВО России "сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем". Хотя доказательств своим словам оккупанты, как всегда, не привели.

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