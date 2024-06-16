Стало известно, что в ходе операции всех злоумышленников ликвидировали. Один из заложников был ранен ножом.
Смотрите также "Хотели взорвать Верховный суд": мятеж в СИЗО Ростова устроили представители ИГИЛ, – СМИ
Штурм колонии в Ростове
Утром 16 июня шестеро заключенных колонии в Ростове захватили в заложники двух работников изолятора. Около полудня в районе СИЗО раздались выстрелы, а затем и взрывы. Российские СМИ уточнили, что спецназ начал штурм ростовской колонии.
Выстрелы из ростовского СИЗО: смотрите видео
Впоследствии к тюрьме прибыло два автомобиля скорой помощи. После этого выстрелы прекратились. Штурм длился всего шесть минут.
Скорая прибыла в колонию Ростова: смотрите видео
Отмечается, что все шесть нападавших были ликвидированы. Трое злоумышленников умерли сразу, а еще трое – до приезда скорой. Заложников удалось освободить. Известно, что один из них получил легкое ранение ножом. Ему оказали помощь, – угрозы жизни нет.
Что известно о ситуации
- Ночью шестеро заложников колонии города Ростов-на-Дону организовали побег. Преступники заранее ослабили решетку камеры и в подходящий момент выбили ее и спустились по канатам с 3 и 4 этажей. В результате один из злоумышленников сломал руку.
- После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, а затем сгруппировались, проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.
- Нападавшие подтвердили, что бунт не был спонтанный, а также то, что они являются членами ИГИЛ. Подготовка к побегу длилась несколько месяцев. Привлекает внимание тот факт, что кураторам бунта удалось доставить террористам в изолятор оружие, флаги ИГИЛ и средства связи.
- Большинство нападавших были заключены по статьям о терроризме. Так, трое из них были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовку теракта. Они планировали напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. Еще двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а последний – к 18 с половиной годам.
- Преступники требовали машину, оружие и возможность выехать из изолятора. За это они обещали выпустить заложников. Некоторое время перед штурмом внутри работала переговорная группа.