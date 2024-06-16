Стало відомо, що у ході операції всіх зловмисників ліквідували. Одного з заручників було поранено ножем.

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Штурм колонії у Ростові

Вранці 16 червня шестеро ув'язнених колонії у Ростові захопили у заручники двох працівників ізолятора. Близько опівдня у районі СІЗО пролунали постріли, а згодом і вибухи. Російські ЗМІ уточнили, що спецназ почав штурм ростовської колонії.

Постріли з ростовського СІЗО: дивіться відео

Згодом до в'язниці прибуло два автомобілі швидкої допомоги. Після цього постріли припинилися. Штурм тривав всього шість хвилин.

Швидка прибула у колонію Ростова: дивіться відео

Зазначається, що всі шість нападників були ліквідовані. Троє зловмисників померли одразу, а ще троє – до приїзду швидкої. Заручників вдалося звільнити.Відомо, що один з низ отримав легке поранення ножем. Йому надали допомогу – загрози життю немає.

Що відомо про ситуацію