Центр Ростова оточено. Омонівці рухаються у напрямку слідчого ізолятора номер один.
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Що сталося
Шестеро обвинувачених, які перебували у слідчому ізоляторі, вибили шибки у своїй камері і проникли в чергову частину. Там вони взяли в заручники двох співробітників.
Весь особовий склад МВС і Росгвардії піднято по тривозі. Співробітників озброюють та відправляють до СІЗО на вулиці Максима Горького. Туди ж направлено велику кількість машин швидкої допомоги. Дорогу в ізоляторі перекрито.
За попередньою інформацією, злочинці вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. І тоді вони готові відпустити заручників.
Наразі у бік СІЗО висунувся ОМОН. Наразі ще тривають переговори. Про штурм поки не йдеться.
Що відбувається біля слідчого ізолятора номер один у Ростові: дивіться відео
Центр Ростова оточений, рух транспорту обмежений. У регіон виїхала група співробітників центрального апарату ФСВП Росії для проведення перевірки.
Спецпризначенці йдуть до будівлі СІЗО: дивіться відео
Стали відомі імена "повстанців"
У ЗМІ назвали іменаи 5 з 6 в'язнів, які захопили ростовське СІЗО.
- Сайпудінов М.Ш
- Ціцкієв А.М
- Камнєєв Д.В
- Гіреєв Т.М
- Акієв Ш.А
Більшість з них засуджені за статтями про тероризм. Так, Гірєєв, Ціцкієв і Акієв були засуджені в грудні 2023 року за участь в ІДІЛ та підготовку теракту. Вони планували напасти на будівлю Верховного суду Карачаєво-Черкееської Респу́бліки. Гіреєв і Акієв були засуджені до 18 років позбавлення волі, а Ціцькієв – до 18 з половиною років.
Терористи записали кілька відеоповідомлень. На кадрах видно, що вони озброєні ножами та заточками.
Злочинці підтвердили, що є членами ІДІЛ і кажуть, що захоплення заручників не було спонтанним. Наразі нападники намагаються знайти в СІЗО вогнепальну зброю.
У СІЗО терористи захопили заручників: дивіться відео
В'язні розповіли про свої вимоги: дивіться відео
Відомо, що у заручниках перебувають начальник оперативного управління підполковник Олександр Б. та молодший інспектор чергової служби СІЗО номер один.