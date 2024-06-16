Видання відзначає, що у ЄС тривають перемовини щодо нового пакету санкцій проти Росії. Він має містити заборону на реекспорт російського скрапленого газу, але Німеччина виступає проти цього.

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"Питання практичне, а не принципове"

В інтерв’ю виданням Axel Springer на полях саміту G7 Шольц заявив, що пакет санкцій не блокують, а обговорюють деталі. За його словами, потрібно переконатися, що німецька економіка зможе функціонувати і водночас переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азійські країни або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом.

Він також вважає, що новий санкційний пакет найближчим часом буде ухвалено, адже це "питання практичне, а не принципове".

Також Шольц відповів на закиди щодо порівняння Німеччини з Угорщиною, яка зазвичай блокує санкційні пакети, щоб пом'якшити їх на користь Росії.

Так, це чудова фраза, але це повна нісенітниця. Ми хочемо знайти рішення,

– наголосив він.

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