Нагадаємо, що президент Росії напередодні заходу висунув умови, за яких готовий припинити війну. Так, зокрема, він хоче, аби Україна повністю покинула 4 українські області та відмовилася від вступу до НАТО.

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Критика "мирного плану" Путіна

На Саміті миру прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні назвала "пропагандою" план Путіна, який фактично пропонував Україні "вийти зі складу України".

Якщо пропозиція президента Путіна звучить так: ми готові провести мирні переговори, якщо Україна визнає вторгнення в Україну і відмовиться від окупованих частин... Мені ця пропозиція не здається особливо ефективною,

– сказала Мелоні.

Схожу думку висловив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. На його думку, ідеї російського президента є "диктаторським миром". Водночас канцлер переконує, що пропозиція Путіна не була серйозною, а радше стосувалася мирного Саміті у Швейцарії.

Довідка! В суботу, 15 червня, стартував Глобальний саміт миру у Швейцарії. Свою участь у ньому підтвердили 92 країни світу. Так, захід триватиме до неділі, 16 червня. Все про заяви країн-учасниць на саміті миру – читайте тут.

Чи розглядали "план" Путіна

Олаф Шольц повідомив, що пропозиції Росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на мирному саміті у Швейцарії. Канцлер Німеччини пояснив, що ідеї Путіна "не мають серйозного наміру".

Він зазначив, що план Путіна щодо відмови від Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, припинення бойових дій та відмови від амбіцій вступити у НАТО – був спрямований лише на те, щоб відвернути увагу від конференції.

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що заяви Путіна свідчать про те, що він панікує. Політик вважає їх "безглуздими". Проте Рютте переконаний, що на якомусь етапі Росію треба залучити до мирного процесу. Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що, говорячи чесно, Владімір Путін говорить не про перемовини, він говорить про капітуляцію.