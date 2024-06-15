Камала Гарріс на Саміті миру оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів. Гроші підуть на енергетику та гуманітарну допомогу, пише 24 Канал.

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Що відомо про зустріч Зеленського та Гарріс

Володимир Зеленський заявив про змістовну зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Саміті миру у Швейцарії. Політики обговорили:

надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів,

виконання домовленостей, досягнутих із президентом Байденом в Італії,

додаткові системи ППО Patriot,

ситуацію на фронті.

Дякуємо за дуже важливу допомогу – виділення понад 1,5 мільярда доларів для потреб нашої держави,

– заявив президент України.

Він додав, що війна – це не наш вибір, а вибір Путіна.

За словами Зеленського, на Саміті миру у Швейцарії зроблять все можливе, щоб почати шлях до справжнього миру через дипломатію.

"Допомога Сполучених Штатів у наближенні миру є дійсно життєво важливою", – запевнив Зеленський.

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Що заявила Камала Гарріс