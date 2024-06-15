Камала Гарріс на Саміті миру оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів. Гроші підуть на енергетику та гуманітарну допомогу, пише 24 Канал.
Дивіться також "Путін не боїться НАТО": Волкер заявив, що диктатор прикривається Альянсом
Що відомо про зустріч Зеленського та Гарріс
Володимир Зеленський заявив про змістовну зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Саміті миру у Швейцарії. Політики обговорили:
- надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів,
- виконання домовленостей, досягнутих із президентом Байденом в Італії,
- додаткові системи ППО Patriot,
- ситуацію на фронті.
Дякуємо за дуже важливу допомогу – виділення понад 1,5 мільярда доларів для потреб нашої держави,
– заявив президент України.
Він додав, що війна – це не наш вибір, а вибір Путіна.
За словами Зеленського, на Саміті миру у Швейцарії зроблять все можливе, щоб почати шлях до справжнього миру через дипломатію.
"Допомога Сполучених Штатів у наближенні миру є дійсно життєво важливою", – запевнив Зеленський.
Дивіться також Прямих переговорів з Росією не буде, – Офіс президента
Що заявила Камала Гарріс
- Сполучені Штати Америки на Саміті миру у Швейцарії, який триває 15 – 16 червня, представляє віцепрезидентка Камала Гарріс.
- Під час Саміту миру в Бюрґенштоку американська політикиня заявила, що вони підтримують Україну не з милості, а тому, що це відповідає їхнім стратегічним принципом.
- Вона також сказала, що народ України та його майбутнє є їхнім стратегічним інтересом, щоб міжнародні норми, як-от територіальна цілісність і незалежність, були дотримані.
- Віцепрезидентка США також заявила, що 14 червня Путін висловив пропозиції. Проте, якщо говорити чесно, він говорить не про перемовини, він говорить про капітуляцію.