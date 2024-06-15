Інша частина піде на гуманітарну допомогу. Варто зазначити, що ця ініціатива є частиною більшого пакета зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом.
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Що відомо про пакет фінансової допомоги від США
Віцепрезидентка США Камала Гарріс, під час Глобального саміту миру, оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент для підтримки українського народу.
Відомо, що 500 мільйонів доларів, разом із раніше оголошеними 324 мільйонами доларів, буде спрямовано на задоволення надзвичайних енергетичних потреб України, зокрема на ремонт пошкодженої інфраструктури.
Понад 379 мільйонів доларів підуть на гуманітарну допомогу для біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту громад, включаючи продовольство, послуги водопостачання, санітарії та гігієни.
Ще 300 мільйонів доларів буде спрямовано на підтримку цивільної безпеки України, зокрема на забезпечення обладнанням українських прикордонників та правоохоронців.
Ці кошти надходять як частина більшого пакета зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України,
– зазначили в Білому домі.
Там також додали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, США виділили понад 3,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу та майже 1,5 мільярда доларів на відновлення енергетичного сектору України.
Як ще США планують допомогти Україні
- На саміті G7 13 червня була підписана безпекова угода між Україною і США. Ця угода передбачає подальшу підтримку з боку США у навчанні українських військовослужбовців, виробництві зброї та постачанні необхідного військового обладнання.
- Бригада "Азов" пройшла відповідну перевірку в межах законодавства США і отримала доступ до американської зброї.
- Байден і Макрон висловили підтримку Україні щодо передачі їй прибутків від заморожених російських активів.
- За словами очільника Пентагону Ллойда Остіна, союзникам потрібно збільшити постачання озброєння для України, оскільки війна в нашій країні перейшла в "ключову стадію".