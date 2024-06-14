Раніше Єнс Столтенберг назвав мінімальну умову для членства України в НАТО. За його словами, спершу держава має перемогти Росію, а Альянс допоможе в цьому зброєю та грошима.

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Чому НАТО не погодилось фінансувати Україну

Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні,

– пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вашингтоні відбудеться 9-11 липня.