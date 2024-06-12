Генсек Альянсу також висловив очікування щодо майбутнього саміту НАТО. За його словами, союзники можуть надати більше зброї нашій державі.

Цікаво Столтенберг розповів, що пообіцяв Орбан стосовно НАТО та України

Що сказав Єнс Столтенберг про вступ України в НАТО

Я очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті – щодо поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу,

– підкреслив він.

На саміті НАТО у Вашингтоні 9 – 11 липня лідери країн Альянсу посилять координуючу роль НАТО у наданні військової допомоги Україні та візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов'язання. Таким чином вони дадуть відповідь на першочергові потреби України у самозахисті та у розбудові Сил безпеки й оборони.

Очікується, що ЗСУ стануть повністю взаємосумісними із силами НАТО. Звісно, це наблизить нашу державу до повноправного членства в Альянсі.

Євросоюз обговорить, що робити з російськими диверсіями

13 червня у Брюсселі говоритимуть про те, що Росія посилила кампанію "недружніх дій" проти країн-союзниць. Мова про диверсії, до яких удаються росіяни, зокрема акти саботажу, насильства, кібернетичні атаки та дезінформаційні впливи.

Столтенберг запевнив: ЄС проводить арешти та застосовує правові процедури щодо порушників закону. Водночас на Заході розуміють мету ворога.

"Колективно ми нарощуємо рівень захисту критичної інфраструктури, а також обмін інформацією та даними розвідки. Російські дії не зупинять нас у підтримці України", – наголосив він.

Скільки Захід готовий допомагати Україні

Нещодавно Єнс Столтенберг заявив, що НАТО планує щороку виділяти Україні 40 мільярдів євро. Але політологи звернули увагу: є конкретика щодо цифри, але не щодо тривалості цієї підтримки. А це не менш важливо.

"Але ж не кажуть "скільки" – під час війни, рік після неї, два роки чи сто років підряд. Треба запитати про дедлайни, поки вони перебувають у стані романтичної відповідальності перед Україною та готові будуть давати ці гроші", – зауважив Микола Давидюк.